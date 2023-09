La Cursa del Pont de Vilomara canvia de nom i passa a dir‑se Trails del Pont de Vilomara i Rocafort

El proper 5 de novembre es disputarà la, la nova definició de la clàssica. La cursa té sortida i arribada ali té tres recorreguts que passen per muntanya, pel parc natural de, passant per construccions de, i racons plens d'història relacionada amb elEls tres recorreguts nous són el, de 5 quilòmetres amb 205 metres de desnivell positiu; el, de 14 quilòmetres amb 569 metres de desnivell positiu, i el, de 28,5 quilòmetres amb 1.267 metres de desnivell positiu. A banda, també hi hauran les curses de promoció A i B per als més menuts.Al llarg dels recorreguts hi hauràamb aigua, fruita i barretes energètiques sense gluten. Al final de les curses hi haurà unaper a tots els participants. Cada participant tindrà com a obsequi unai unaElsa 150 per al Trail de Rocafort i dels Ermitanets, i a 50 per al Trail del Pi Rodó, per garantir la seguretat de l'esdeveniment i causar el mínim impacte possible a l'entorn natural.Les inscripcions ja són obertes al web del Trail del Pont de Vilomara