El Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou de Manresa portarà dimecres al Kursaal «Terra baixa»

El clàssic d', Terra gaixa, es podrà veure el proper dimecres, 13 de setembre, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, a la sala petita dela càrrec delde, una companyia que ja ha portat diversos muntatges al Kursaal, com L'hostal de la Glòria, Flor de Nit o T'estimo, ets perfecte... ja et canviaré.Inicialment l'obra estava programada per alen una sola funció a les 7 de la tarda; però finalment es va avançar ali en dues funcions; a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre.La història d'es podrà veure en una versió interpretada pels manresans-que també la dirigeix-,A Terra baixa, Àngel Guimerà planteja magistralment el conflicte constant entre, reflex de lesde l'època en què Terra baixa fou escrita: el món pacífic que representa la Terra Alta, i la Terra Baixa, llar deLesper veure Terra baixa' al Kursaal, que tenen un preu de 12 euros (10 euros per a majors de 65 anys, menys de 30 anys i amb Carnet Galliner), ja es poden comprar a la web del Kursaal i a taquilles.