Sant Fruitós celebra la 9a edició del sopar solidari en benefici de Càritas

L'entitati l'organitzen el 9èper recaptar fons per a l'entitat.Aquesta proposta se celebrarà el dissabte 16 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, al pati de Càritas, a l'Els tiquets per al sopar es poden comprar de forma anticipada a la botiga Joanan33@2.0 (antic), al preu de 14 euros els adults i 7 euros els infants, o el mateix dia del sopar per 16 euros i 9 euros respectivament.Durant la vetllada es podrà gaudir de l'actuació del grup, que amenitzarà la vetllada.Els diners que es recaptin amb aquesta jornada benèfica es destinaran als diferents programes d'ajuda social amb què treballa l'entitat.