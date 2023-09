El FiraGust de Castellnou torna a reivindicar el Km. 0 amb gastronomia artesania i música

El nucli històric deha celebrat, aquest dissabte, la segona edició del, un mercat ludicogastronòmic impulsada per l'entitat localen col·laboració de l'Ajuntament, que pretén reivindicar la gastronomia i l'artesania dea través d'una jornada festiva en la qual, enguany, hi han pres part diversos productors de la comarca que han fet les delícies dels paladars més gourmets.Tot i que ha engegat a les dotze del migdia amb propostes per a la canalla, degustacions i tallers, el festival no ha començat a lluir de gent fins a mitja tarda, coincidint amb la baixada dels termòmetres. A partir de llavors, el degoteig de visitants ha estat constant fins al punt que quan el sol ja començava a acomiadar-se,instal·lades a laeren plenes a vessar.Parades d'embotits, làctics, licors, productes d'horta, ous i mel, convivien amb carpes d'artesans amb la música de prop i la cultura popular de banda sonora. Tot plegat, amanit amb una suculent oferta dede la mà, també, de restauradors locals.