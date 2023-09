Un CE Manresa - Mestalla gris es decanta per als valencians (0-1)

Elha vist com volaven tres punts del Congost aquest dissabte al vespre contra elen un partit gris en què, per les oportunitats a una i altra banda, hauria pogut registrar un empat mínim o una victòria mínima dels blanc-i-vermells. Tot i així, ha estat un únicde, al minut 12, des de la frontal de l'àrea el que ha marcat tot el partit. El partit s'ha disputat en horari de tarda, amb unaha fet lleugeres variacions a l'onze titular respecte del que es va emportar la victòria fa una setmana a Sagunt . Ha posat en l'onze titular, que hen controlat els valencians amb posicionament al terreny i amb alguna arribada, gens perillosa, a porteria contraria. Tot i així, els primers minuts han estat de domini valencia.Tant és així que al minut 12, en una jugada aillada, Gonzálbez ha controlat a la frontal de l'àrea i l'ha clavat a una banda impossible per Pulido marcant el que seria l'únic gol del partit. Gonzálbez, amb, són dos dels jugadors habituals aamb el, que aquesta setmana estava alliberat pels partits de les seleccions.Després del gol, els blanc-i-vermells no s'han amagat, però han tornat a patir d'algun dels, la falta de concreció als tres quarts atacants. Al 42, una doble oportunitat de Baquero, però el partit ha arribat a la mitja part amb avantatge txé.A poc de co0mençar el segon període, Corominas ha fet canvi de davanters per a donar més profunditat. Pachón i Gilbert han deixat el terreny per, però ni així la punteria no ha millorat. De fet, no ha millorat ni la punteria ni el gallet, perquè la pilota desapareixia dels peus manresans quan s'acostava a l'àrea. La resta de la segona part ha continuat ambi amb els jugadors valencians tirant-se a terra a la mínima per perdre temps. Javi López ha tingut l'empat a les botes al minut 80, però el porter l'ha tret a la línia de gol.El CE Manresa ha perdut contra el Mestalla un partit que segurament, però on tampoc no ha tingut prou encert per a guanyar.Resultats i classificació de Segona RFEF