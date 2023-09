Un grup del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, enxampat de ple al terratrèmol del Marroc

Residents de Marràqueix intentant organitzar-se després de la catàstrofe. Foto: Enric Alegre

Un miler de morts i 1.200 ferits

Marroc pateix un doble terratrèmol. Foto: Europa Press

La Generalitat habilita un punt d'informació

Elque aquest divendres a la nit ha causat, per ara, uni més de 1.200 ferits alha enxampat de ple un grup de quinze membres delque, després de fer dues setmanes de trekking al, el cim més alt del país, es trobaven aa l'espera d'embarcar aquest dissabte rumb a l'Divendres a la nit, el grup es trobava celebrant elen una terrassa al costat de la plaça, quan de cop "han arribat 20 segons que han estat", explica. Segons diu, els primers instants han estat d'un moviment lent amb el corresponent, però "de cop ha vingut unaque ha causat l'esglai de tothom".Des seguida,, tots els vianants s'han allunyat de les construccions i s'han situat alque poguessin derruir-se, tot preveient. "Poc a poc han anat arribant notícies del desastre i hem corregut a avisar els familiars del grup, que ens trobàvem bé", explica.Aquest dissabte, els quinze membres del Centre Excursionista de la Comarca del Bages es troben a l', "però no sabem si podrem tornar cap a casa encara", ja que el terratrèmol ha deixat tota la zona potes enlaire.Un noude gran magnitud ha tornat a sacsejar el món. Ara, al, on un sisme d'intensitatha provocat centenars de morts i ferits, a més de múltiples danys materials, a diverses ciutats del país, segons ha informat el Ministeri de l'Interior del país. El tremolor "violent" s'ha produït poc després de les 23:10 i s'ha sentit des de la ciutat defins a la capital,, i ha deixat, com a mínim,Els serveis d'emergències preveuen, però, queamb l'avenç de les tasques de rescat, ja que alguns edificis s'han esfondrat. L'epicentre del terratrèmol s'ha ubicat, i s'ha fet notar a Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Salé, Kènitra, Fes i Meknes, entre d'altres, ha concretat portal marroquí Yabiladi. Per part seva, l'espanyol ha informat a la seva pàgina web d'unde menor magnitud,, a la ciutat deEl terratrèmol registrat aquesta nit de divendres ésal Marroc i supera en magnitud el-de 5,8 a l'escala de Richter-, que va deixar, 12.000 ferits i 35.000 persones que van perdre la casa. Per això, el govern marroquí es prepara per a una tragèdia a gran escala i ha fet unaAl seu torn,ha informat a les xarxes socials que ha rebut "" per un moviment sísmic que ha estat sentit en municipis de Huelva, Sevilla, Màlaga i Jaén. A la mateixa publicació, ha afegit que no hi ha constància de danys i que estan esperant que l'IGN confirmi la informació.

Arran dels terratrèmols, el Govern s'ha activat. "Colpit per l'esfereïdor terratrèmol que ha afectat el Marroc. El meu condol a les víctimes i a tot el poble marroquí", ha expressat el president Pere Aragonès. Des del matí d'aquest dissabte, l'executiu català està recopilant informació sobre possibles afectats pel terratrèmol del Marroc, alhora que recomana seguir les indicacions de les autoritats i els equips d'emergència. "Estem fent seguiment de les conseqüències del sisme i estem en contacte amb les autoritats pertinents", ha assegurat el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.



La Generalitat ha recordat que qualsevol persona afectada es pot posar en contacte amb el Govern, també a través de la Delegació al Nord d'Àfrica i també ha activat un punt de contacte i informació per als molts catalans que tenen familiars al Marroc. El delegat del Govern al Nord d'Àfrica, Ahmed Benallal, i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ja es troben sobre el terreny. També hi ha una línia de telèfon activa, amb WhatsApp, amb el número 0034674744901, un telèfon marroquí, amb el número 00212648682896, i un telèfon català per als afectats que estan a Catalunya, el 938597393.





