El Covisa Manresa debuta en competició oficial diumenge a la Copa contra el CFS Salou

A la Copa des de 2018-19

Dilluns, triangular al Pujolet

Eliniciarà aquest diumenge la temporada oficial deamb la disputa de la primera eliminatòria de laa la pista del, en un partit que començarà a la 1 del migdia.La segona posició a la lliga de la temporada passada, li ha donat dret al Covisa Manresa a entrar en la Copa en aquesta nova edició. La disputa de la promoció d'ascens adels manresans davantprimer idesprés,va deixar en un segón pla la classificació per a la competició del KO.El partit arriba en plena pretemporada del conjunt de. Després de diversos partits amb bagatge positiu davant d'equips de Tercera Divisió, ara arriba el primer partit oficial, també contra un equip d'aquesta categoria.Ell manresans retornen a la competició copera abans de començar la lliga el dia 16 de setembre i després del partit de presentació davant el Barça B aquest dimecres passat. Ho farà amb les baixes del porter Cella i l'ala Asis, ambdós lesionats. No quedarà cap jugador fora de la convocatòria.Els manresans varen entrar a la Copa pera la temporada 2018-19. Va ser davant un Pujolet pletòric d'ambient amb Paco Cachinero a la banqueta. Primer amb l'eliminació delde Segona Divisió i en la segona eliminatòria, la visita d'un primera divisió,, partit vibrant amb derrota final per 6 gols a 9 i que no es va decantar pels aragonesos fins als últims moments.La segona participació va ser una temporada després amb la visita aamb eliminació manresana amb un clar 7 a 1 amb el tècnic Moya a la graderia per expulsió en un partit anterior. En la temporada 2020-21, la visita delal Pujolet va comportar l'eliminació dels de Sito Ribera per 4 gols a 7.L'última participació a la Copa va ser la temporada passada, precisament a Salou. Derrota manresana per la mínima per 3 gols a 2 amb el gol de la victoria dels salouencs a càrrec de l'ara jugador del Covisa,Aquest proper dilluns 11 de setembre, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, un dia després del partit a Salou, el Pujolet serà escenari dels últims partits de pretemporada abans d'iniciar la lliga dissabte vinent també a casa amb Industrias B.El partit serà en format triangular de 20 minuts per matx entre el Covisa Manresa i dos equips de Tercera Divisió, el, descendit aquesta temporada, i l', ascendit enguany a la categoria.