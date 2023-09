El nou cor mixt de l'Escolania de Montserrat cantarà per primera vegada durant la Diada

Creació de l'Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat

L'inicia un curs que estarà marcat pels tres concerts que farà per Europa -el 7 d'octubre a, el 14 de desembre ai el 9 de maig a- i pels tres enregistraments: de motets de, de les peces deli una col·laboració amb el grup. L'Escolania 2023-2024 estarà integrada per 44 alumnes -set dels quals són nous: cinc entren a quart de Primària i dos més s'incorporen a sisè de Primària-.El primer dels tres concerts a l'estranger serà a Roma, el dissabte 7 d'octubre, amb motiu delque organitzaalper celebrar el 800 aniversari de la fundació de la. El segon serà el dijous 14 de desembre a Luxemburg, com a cloenda de la. I el tercer serà el 9 de maig a Montpeller, a la catedral d'aquesta ciutat francesa, on ha estat. Els onze concerts previstos a Catalunya són a(29 de setembre),(20 d'octubre), Barcelona (, 17 de novembre),(Hotel Palace, 20 de desembre),(Auditori Enric Granados, 22 de desembre), Barcelona (, 1 de febrer),(1 de març),(19 d'abril),(3 de maig),(7 de juny) i(21 de juny).Els set alumnes que s'incorporen a l'Escolania 2023-2024 són l'Emilio, de Londres, i en Bernat, d'Agramunt, que entren a sisè de Primària. En Joan, d'Igualada; Eloi, de Mataró; en Jaume, de Manresa; en Biel, de Terrassa; i l'Isidre, d'Agramunt, ho faran a quart de Primària. Cal recordar que cada curs l'Escolania–que conviuen amb els nois per tal que millorin el seu nivell d'anglès- provinents del, institució amb la qual Montserrat hi té una bona relació. Aquest curs en seran tres, els voluntaris de St. John's.La gran novetat d'aquest curs és la creació del nou cor de cambra que formaran 28 nois i noies, i que s'anomenaràde l'Escolania de Montserrat. El dirigirà en, sotsdirector musical de l'Escolania. Es tracta d'un cor no-professional i els seus membres tenen entre 17 i 24 anys. Seran considerats igualment "escolans" i "escolanes", aniran vestits amb saia i roquet, i quedaran inscrits en el llibre oficial de vesticions.Elaquest nou cor serà dilluns, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, quan tindrà lloc l'acte de vestició dels escolans tradicionals i dels nous escolans i escolanes del cor de cambra, que presidirà excepcionalment l'Abata la. Es podrà seguir en directe, a partir de les 12 del migdia, per Montserrat TV . La primera peça que cantarà el nou cor, dilluns 11 de setembre, serà el Magnificat, delL'Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat començarà el seu servei regular el cap de setmana del 23 i 24 de setembre. Cantarài, sempre que aquest nou cor canti a Montserrat, els escolans actuals descansaran i podran passar més temps amb les seves famílies. El nou cor cantarà la Salve Regina i el Virolai, i a l'de dissabte, i a lade diumenge. Les noies i els nois que en formen part gaudiran de l'oportunitat de cantar a la litúrgia de Montserrat i de formar-se en diversos aspectes relacionats amb la tècnica vocal, la vivència espiritual, l'entorn natural o la cultura, a través d'activitats organitzades per persones vinculades a l'Escolania i a la comunitat benedictina.Cal recordar que, des del curs 2005-2006, els nous alumnes de l'Escolania entren a quart de Primària –i algun a cincè o a sisè-, la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la seva formació musical. L', de dilluns a divendres, també és optativa, a petició dels pares o dels propis nois; i el cap de setmana –de divendres a la tarda a diumenge al matí- el passen a casa, amb les seves famílies. Diumenge al matí, els escolans prenen part a la Missa Conventual del Monestir, i a la tarda participen a l'ofici de Vespres amb la comunitat benedictina. Fora d'aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus pares, mares i germans. L'Escolania ofereix la possibilitat de conèixer el centre i el seu projecte pedagògic durant tot el curs a les famílies interessades. Només cal que demanin cita a escolania@escolania.cat