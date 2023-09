Sílvia Sanfeliu, nova presidenta de la junta territorial d'Òmnium Bages-Moianès

La directora escènica i dramaturgaha estat elegida presidenta de la junta territorial d'durant l'assemblea anual de socis que s'ha celebrat aquest divendres a la seu de l'entitat, a l'de. Sanfeliu, que ha pres el relleu a, president en funcions, ha estat escollida amb 30 vots a favor i per unanimitat.Juntament amb Sanfeliu, també han estat escollits per unanimitat, com a vicepresidenta;, com a tresorer;, a la vocalia 2;, a la vocalia 4;, a la vocalia 6;, a la vocalia 8, i, a la vocalia 10., membre de la Junta Directiva de l'entitat, ha estat l'encarregat de tancar l'esdeveniment. Durant el seu discurs ha agraït a Sanfeliu i a tots els nous i anteriors integrants de lael seu compromís per a l'entitat. Pijoan també ha volgut recalcar que en l'actual i excepcional moment polític, on la repressió de l'Estat "s'acarnissa" contra 4.200 persones per exerciren defensa de l'autodeterminació i la independència, "l'amnistia no és una opció, sinó que és una necessitat urgent".Pijoan ha fet un repàs a tots els projectes claus d'i de l'impacte que han tingut en darrer any en la societat catalana, tant en l'àmbit cultural i lingüístic, com en el de la cohesió social, amb projectes com el eli elo el, dirigit a tots els centres educatius del país, respectivament. En aquesta línia, Pijoan ha subratllat la importància, en el moment actual, de fer visibles tot el que s'ha aconseguit i la petjada que les campanyes d'Òmnium estan deixant. Ha parlat, per exemple, que gràcies als'ha aconseguit que el català sigui la llengua amb més hores de talls de veu gravades i validades al repositori digital de veus de, després de superar l'anglès, que encara era la llengua amb més minuts validats.Per la seva banda, la nova presidenta,, ha confessat fer-li "molta il·lusió" iniciar aquesta nova etapa a Òmnium, i que emprèn la tasca amb responsabilitat i amb la confiança de comptar amb tot el gruix de la junta per poder treballar.