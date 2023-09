El Baxi Manresa es presenta amb bona nota (86‑80)

Tres victòries en tres partits. Elcontinua invicte en aquesta pretemporada després d'imposar-se al86-80. Ha estat una demostració de lluita d'un equip que cada dia té les seves peces més encaixades.manté el seu idil·li amb l'afició i ha estat el màxim anotador amb 18 punts. Però novament, el triomf ha estat del col·lectiu.... Tots han aparegut en un moment o altre en benefici del col·lectiu. Novament, el Baxi Manresa ha sabut gestionar el final del partit per sumar la tercera victòria en tres partits.El Baxi Manresa ha començat amb, Devin Robinson i Martinas Geben. El Paris Basketball, amb TJ Short, Sebastian Herrera, Tyson Ward, Bandja Sy i Mike Doublek. Jou ha estat l'encarregat de sumar els primers punts aldel curs 2023-24. El capità n'ha anotat quatre de seguits que posaven el conjunt manresà per davant. El Paris Basketball ha reaccionat amb sis punts (4-6, minut 4). Els canvis eren constants als dos equips. Pel Baxi Manresa, tots els jugadors han actuat ja al primer quart. Inclòs el danèsque, de moment, continua en la dinàmica de l'equip. L'altre constant eren les errades als dos cantons de la pista. L'. El Baxi Manresa s'ha mogut millor dins aquesta inèrcia i ha acabat el primer quart per davant (18-13). Brandon Taylor ha sumat sis punts al tram final de període.Els bagencs han aconseguit mantenir la seva renda tot i que se li començaven a escapar. Les segones oportunitats i una millora en les prestacions ofensives del Paris Basketball han provocat un tomb al marcador. Un parcial de 0-6 posava els francesos per segon cop al davant (24-25, minut 15). Al Baxi Manresa li. El principal recurs eren els tirs lliures. Set punts seguits han estat des del punt de personal sense que durant sis minuts als manresans no els entrés cap llançament ni de dos ni de tres. Robinson ha trencat la mala ratxa al darrer atac del Baxi Manresa de la primera part (33-37).Elha impulsat el Paris Basketball. Quatre triples donaven un nou màxim avantatge a l'equip visitant. La distància es situava als deu punts (39-49, minut 22).demanava temps mort. Després de les instruccions del tècnic, el Baxi Manresa ha retallat el seu desavantatge a la meitat.ha decidit copiar Pedro Martínez. Tot i un triple d'Herrera, el Baxi Manresa ha continuat amb la seva particular remuntada. Pérez posava el 53-56 amb encara tres minuts per disputar del tercer període. El partit s'ha embrutat i leshan estat constants. El Paris Basketball n'ha comès dues i el Baxi Manresa, una. Travante Williams, en una, sumava els seus primers punts. I Devin Robinson tancava el període amb un tir des de mitja distància (58-61, minut 30).El Paris Basketball ha començat amb més encert l'últim quart i ha assolit nou punts al seu favor. Robinson i Geben han aconseguit una acció de tres punts cadascú. El nord-americà un 2+1 i el lituà un. El Baxi Manresa continuava de ple en la lluita per assolir la victòria (64-67, minut 32). El conjunt francès era capaç de resistir. Cada cop amb més dificultats. Fins que dos tirs lliures de Vaulet situaven els manresans per davant molts minuts després (72-71, minut 36). La iniciativa ha passat al cantó bagenc amb petites rendes que com a molt eren de tres punts.ha aconseguit igualar a 80 a manca d'un minut per acabar. Primer, Taylor, després una bona acció defensiva, i finalment dos tirs lliures de Geben posaven el 84-80 que acostava el triomf al Nou Congost. Una nova acció en defensa i el cop de dits final dehan segellat el tercer triomf del Baxi Manresa a la pretemporada (86-80).Incidències: Òscar Perea, Arnau Padrós i Andrés Fernández han arbitrat el partit. Han eliminat per personals Travante Williams i Mikael Jantunen.ha estat presentat com a jugador de l'equip però no ha intervingut. El finès va arribar dijous a Manresa després d'haver jugat el Mundial.