Aquest diumenge al vespre, el Bages viurà diverses marxes de torxes per la independència

Aquest diumenge al vespre, el Bages viurà diverses. A, començarà a les 10, a la plaça de Catalunya. A, el punt d'inici serà a la plaça de l'Ajuntament, a les 8. D'altra banda,recupera la marxa de torxes unitària, que començarà a la plaça Neus Català a 2/4 de 9. Altres municipis deli elviuran la seva pròpia marxa.La catorzena edició de la Marxa de Torxes per la Independència a Manresa l'organitza la, formada pel Consell de la República, la CUP, ERC, Junts per Catalunya, Òmnium Bages-Moianès i Poble Lliure. Sortirà de la plaça Neus Català i Pallejà (Crist Rei) i recorrerà el passeig de Pere III, plaça Sant Domènec, Plana de l'Om i Sant Miquel. La colla castelleraaixecarà un pilar en l'arribada a la plaça Major. La marxa comptarà també amb la participació de músics de carrer. Les torxes es podran adquirir des d'una hora abans de l'inici de la marxa, al preu de 4 euros (pagament en metàl·lic).El parlament de l'acte anirà a càrrec d', membre de, convidat per la Comissió 11 de Setembre en el context d'una marxa que vol reivindicar l'amnistia i el dret a l'autodeterminació, i fer públic el rebuig a l'auge de l', i per tal de mostrar la solidaritat amb el País Valencià en un moment greu, a causa de l'arribada al govern de la Generalitat del PP i Vox. Andalús de naixement i amb àmplia experiència sindical, Antoni Infante és membre fundador de ladel País Valencià i treballa a favor de la sobirania, la independència, el socialisme i l'equiparació de gènere.