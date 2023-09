El servei educatiu del Parc de la Séquia engega el curs amb la voluntat de mantenir xifres de rècord

La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, sota la marca, engega el curs 2023-2023 haventpel que fa a la realització d'activitats educatives el curs 2022-2023 amb 12.780 alumnes que varen realitzar activitats en els diferents equipaments que gestiona, al, a l'i alEn les activitats i els tallers, visites guiades i cursos que s'ofereixen alss'hi treballa principalment l'aigua, la història, les ciències naturals i les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques). Cada any el Parc de la Séquia elabora unadreçat a l'alumnat de tots els nivells, des dels 3 fins als 18 anys. Les activitats es revisen i se n'actualitzen les competències. El curs 2022-2023 es van incorporar a cada activitat elsrelacionats.Del total d'activitats que s'hi ha fet, 5.206 eren d'alumnat de centres de la comarca del, majoritàriament de, 1.185 d'institucions deli, 2.042 de centres del. Aquesta obertura fora de la comarca, respon a la voluntat del Parc de la Séquia de ser un referent per a tot el territori a nivell educatiu.El servei educatiu del Parc de la Séquia creu en la igualtat d'oportunitats i per això des de fa uns quants cursos s'ha acollit al programade l'que bonifica el transport als. Dels descomptes aquest curs se n'han beneficiat 1.226 infants de centres de màxima complexitat.El Parc de la Séquia també participa, conjuntament amb eldel projecte de les maletes didàctiques de la Séquia, que el curs passat ja ha realitzat una prova pilot amb la d'i properament es presentarà la de primària. També i conjuntament amb l', es va col·laborar en el programa, on una vintena d'alumnes han col·laborat en l'edició de la passadaLa fundació vol seguir sent un referent a la comarca en, de la nova cultura de l'aigua i la història contemporània, per aquest motiu s'han estat elaborant noves propostes educatives que s'inclouen al catàleg educatiu 2023-2024, que ja compta amb prop de 200 centres educatius inscrits d'arreu del territori català.Les novetats mes destacades d'aquest curs son El Llobregat i la Séquia que es realitza a l'entorn de lai El passat de l'aigua al Centre de l'Aigua de Can Font. Les properes setmanes també es presentarà al museu la renovada exposició de Les matemàtiques i la vida”, que inclou nous interactius i millores en les activitats.