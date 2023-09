La 10a Fumera completa 30 anys de festes majors alternatives a Sallent

Dimecres va començar la desena edició de, que dona continuïtat a 30 anys de festes majors alternatives a, amb un eix que posa de manifest la importància "de seguir al carrer, un dels nostres espais de contrapoder, i de creure que la festa major també pot ser un espai de reivindicació i de lluita".La Fumera de 2023 compta amb una programació de 55 actes , que ofereixen des de música, teatre, cultura popular, exposicions culturals, espectacles participatius, tallers, gimcanes, esport, etc. Amb la voluntat de fer una festa organitzada pel poble i per al poble, La Fumera se sustenta amb el treball voluntari de, persones de la coordinadora i més deen l'organització i cobertura de torns, que durant l'any i els dies de la festa hi posen el seu granet de sorra. I per descomptat, també de les colles, que són el motor de la festa i, al llarg d'aquests anys, han creat un sentiment de comunitat i pertinença que vol perdurar en el temps.Durant aquests 10 anys de festa, La Fumera ha anat ampliant els seus actes, i també les infraestructures. Va començar amb una bestida de La Barraca de, i des d'aleshores he anat ampliant els espais, fins a arribar a les cinc zones actuals., l'espai d'art i creació;, l'espai on s'hi programen activitats per infants;, la zona gastronòmica;, un espai amb programació més tranquil·la que convida a descansar i conversar; i Cal Teia, l'espai central de la festa on es programen els concerts. A més, cada colla té una plaça que els dies previs de la festa la vesteix del seu color identitari.A més, el 2016 vapropis, i fa 2 anys els coneguts cubs, sis contenidors de vaixell reconstruïts en unaque compta amb la barra, cuina, taquilles i magatzems. Engany La Fumera ha treballat en la construcció d'una foodtruck, anomenada, i que serà la nova barra de l'espai del Magatzem.Tot això, sumat a la llarga programació d'enguany, està englobat dins d'un, que és finançat per les barres, la cuina, la venda de marxandatge, les col·laboracions de comerços i empreses, actes realitzats durant l'any, així com també gràcies a aquelles persones que són Puntals de la festa. A més a més, enguany s'ha realitzat un Verkami per a finançar la construcció de la Fumtrac.Pel que fa a, a La Carbonera s'hi podrà gaudir d'espectacles de titelles, un taller de còctel sense alcohol, un torneig de bàsquet 3x3, i molt més. El Pati, enguany, dona el tret de sortida dijous dia 7, com sempre apostant per artistes locals. També hi haurà altres artistes convidades durant la festa com, a més d'oferir actes com Cacahuatl, poesia enxocolatada ambEl Magatzem comptarà amb convidats com, les, etc. Aquest any s'amplia la proposta amb una mostra de curtmetratges de temàtica social, que comptarà amb la directora i guionistaFinalment, els concerts de nit a la plaça de Cal Teia s'encapçalen per, entre d'altres. Es pot consultar tota la programació de La Fumera a la seva pàgina web