Funcions de la direcció artística

El perfil de Jordi Fosas

La comissió de valoració

El Patronat de la, Fira d'espectacles d'Arrel tradicional, ha renovat aquest matí el nomenament decom a director artístic de Fira Mediterrània de Manresa. L'olotí, que acabava el seu període com a director artístic de la Fira a finals del mes de desembre després de cinc anys ocupant el càrrec, s'havia tornat a presentar a la nova convocatòria per proveir la plaça a principis de juny. Després d'estudiar la seva proposta, la comissió de valoració va decidir elevar la proposta del seu nomenament al Patronat, que aquest divendres l'ha fet efectiva.Així, Jordi Fosas a principis de gener de 2024 signarà contracte com aper un període de, renovablesCom a director artístic haurà de dissenyar, executar i fer el seguiment delde la Fira, garantint-ne la qualitat i l'interdisciplinarietat, i contribuir en el disseny de les línies de l'. El seu objectiu ha de ser mantenir i potenciar el mercat d'espectacles com un referent de qualitat artística.També durà a terme l'encàrrec dede producció i coproducció dedicats a les arts amb accent en el patrimoni, basats en la transmissió de la, el creuament entre creació contemporània i arrel tradicional, la participació i l'ampliació de la base social de la cultura; les músiques del món i folk, músiques vinculades a l'arrel des d'òptiques tant tradicionals com contemporànies, i les arts escèniques, especialment les de l'arc mediterrani. També fomentarà la coproducció bilateral entre festivals, fires, mostres i altres espais d'exhibició mitjançant acords de col·laboració que afavoreixin la visibilitat de la Fira.A l'hora de confegir la programació de la Fira, tindrà en compte elsen relació a la programació dels offs, els diferents premis i concursos vinculats a la Fira i d'altres acords que puguin ser assignats pels òrgans de govern de la Fundació.També activarà i organitzarà eli futurs plans d'impuls d'activitats artístiques, de caràcter musical, d'arts escèniques o vinculades amb la cultura d'arrel i l'associacionisme culturals, que puguin ser assignats pels òrgans del govern de la Fundació, així com l', programa de suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. Finalment, el director artístic també haurà de dur a terme tasques de representació de la Fira i haurà de proposar accions per al desenvolupament de nous públics.Jordi Fosas té una llarga trajectòria vinculada amb el món de la cultura popular, mitjançant eli el. A banda de la seva vinculació amb el món de la cultura popular, Fosas ha estat escollit pel contingut del projecte artístic presentat, a més de per la seva experiència contrastada.Jordi Fosas, nascut a Olot l'any 1976, va ser de 1996 a 2019 president del, entitat especialitzada en la recerca, formació, creació i difusió de la dansa d'arrel tradicional, i va ser des del 2001 i fins al 2019, director del, on també va ocupar el càrrec de gerent durant els anys 2006 i 2007. Jordi Fosas també va estar relacionat professionalment amb el món de la, com a soci cofundador i director-gerent de l'empresa, empresa especialitzada en la producció i serveis tècnics integrals per a esdeveniments.La comissió de valoració de candidatures ha estat formada per, cap del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Promoció Cultural (DGCPAPC), en qualitat de presidenta; i de, cap del Servei de Recerca i Protecció de la DGCPAPC; Pol Fàbregas, tècnic superior de la DGCPAPC;, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics;, tècnica superior de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, i, gerent de la Fundació Mediterrània, com a vocals.