El fiscal inclou l'agreujant de gènere per a l'acusat d'asfixiar l'exdona a Manresa

Elha modificat el seu escrit inicial contra l' acusat d'asfixiar la seva exdona a Manresa i li demana una pena de-un any més- per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i li afegeix l'. L'també ha afegit aquest agreujant a les seves conclusions. De la seva banda, la defensa de l'acusat no ha negat els fets ni l'autoria, però ha remarcat que el seu defensat estava "obcecat" i va actuar "per impuls", de manera que demana mesures de seguretat per a ell com l'. En cas que se li acabi interposant una pena de presó, demana que sigui de. L'acusat ha fet ús del dret a l'última paraula per demanar perdó.Durant una de les darreres sessions del judici contra l'home acusat de matar la seva exdona, la fiscalia ha modificat les seves conclusions provisionals i ha afegit un any més a la pena, de 23 a 24 anys de presó. El fiscal li atribueix un delicte d'i li ha afegit l'agreujant de discriminació per raó de gènere. L'acusació particular també ha afegit aquest agreujant a la seva petició, mentre que l'-exercida per l'Ajuntament de Manresa- ja l'incloïa des d'un principi. Totes dues acusacions eleven la demanda de penes a 25 anys de presó.De la seva banda, la defensa de l'acusat ha reclamat el seu internament psiquiàtric. La lletrada ha al·legat un eximent d'o, si no s'accepta, un atenuant per "arravatament o obcecació", ja que ha considerat que va actuar "per impuls"; i també un atenuant per. Sobre aquest darrer aspecte, l'advocada ha dit que l'home ha posat a disposició de les seves filles i els seus exsogresi també una part dels diners que percep a la presó.En cas que se li acabi imposant una pena de presó, la defensa de l'home ha dit que sigui de 7 anys i sis mesos. També ha demanat unade 30.000 euros per a cadascuna de les dues filles -60.000 euros en total- i de 30.000 euros en total per als pares de la víctima.L'acusat ha fet ús del dret a l'última paraula i ho ha aprofitat peri reiterar que. "No puc donar cap explicació ni com vaig poder actuar així", ha dit. Ha explicat que va "perdre el control" i ha lamentat que va ser "covard" per "no demanar ajuda quan la necessitava". ", la meva condemna serà eterna", ha exposat, tot demanant que no es faci "pagar a ningú més" els seus fets en clara referència als seus pares i avis de les nenes que, segons ha dit, "són també víctimes".