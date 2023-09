Sallent enceta la seva Festa Major, que s'allargarà fins a l'11 de setembre

iniciarà aquest divendres la seva, que s'allargarà fins al proper dilluns 11 de setembre. Durant el passat cap de setmana van començar les primeres activitats del programa , incloses en, i ara la població es prepara per viure quatre dies d'intensa activitat.La festa es donarà inaugurada amb el pregó a càrrec del, un gest del consistori per agrair la tasca de la fundació i de totes aquelles persones que fan possible una societat més inclusiva i solidària. Continuarà amb la ja consolidada actuació delambLa nit comptarà amb el grup de versions l'i la música del deejay de moda de la comarca,. Els altres concerts seran dissabte i diumenge, que es celebraran en dos espais paral·lels per distribuir el públic: la plaça Sant Antoni Maria Claret i la Torre del Gas. A banda, durant la festa també actuaran l'(dissabte), l'(diumenge) i l'(dissabte 9), una de les últimes oportunitats per veure-la, ja que el grup celebra la seva gira de comiat.A més, l'Ajuntament de Sallent ha incorporat com a novetat d'última hora gràcies a la petició d'un grup nombrós de joves una sessió a càrrec deaquest dissabte, després del concert de l'Orquestra Girasol.Dilluns la programació durà segell sallentí gràcies als concerts de lai el grup de gòspel. Al matí es farà l'acte institucional de lai tancarà la festa el, al Pont de la Concòrdia.