Detenen els lladres de la piscina de Castellbell després d'una persecució policial pels carrers de Terrassa

El botí: des d'ampolles d'alta graduació fins a una bossa de patates

Agents de lavan detenir dijous poc abans de les 5 de la matinada quatre homes que presumptament haurien provocat les destrosses a la piscina dea banda de robar-hi material divers del bar, tal i com havia avançat NacióManresa Els fets van tenir lloc apoc després que es produís l'assalt a la instal·lació bagenca, quan un vehicle ocupat perva fer cas omís de les indicacions d'una patrulla de la Policia Municipal i vaconduint de forma temerària pel nucli urbà. Durant la persecució el vehicle, que va ser atès per personal sanitari, i va acabar, moment en que va poder ser enxampat.En les tasques d'identificació, els agents van comprovar que el, fet pel qual els quatre individus van ser detinguts perA més, el conductor va donari en la inspecció del vehicle, els agents van localitzar diversos elements, alguns dels qualsa la piscina municipal de Castellbell i el Vilar, de manera que també hi van afegir l'acusació deEn la denuncia que han presentat els responsables del bar de la piscina i l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar hi destaquen, sobretot, lescausades pels assaltants a la piscina i al seu bar.Però en el cotxe hi va trobar el: ampolles de licor d'alta graduació, altres begudes, forquilles i ganivets de taula, caixes de cafè -tant normal com descafeïnat, una USB, gots personalitzats, caixes de sucre monodosis, però també una caixa de xupa-xups i... una bossa de patates fregides.