​Quan la necessitat passa per sobre de la il·lusió: la veu dels bagencs que aniran a Barcelona aquest 11-S

Deel 2017 i el 2018 ali el, aaquest. Des d'aquellde fa sis anys que semblava que havia de canviar-ho tot, que lesorganitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) en el marc de la, han anat perdent. Molt probablement, pelgeneral de la població cap a unsque van quedar-se a mig camí d'un prometedorque cada vegada sembla més complicat d'assolir.Tot i així, l'segueix essent una dataper a moltes catalanes i catalans, i les mobilitzacions que anualment es duen a terme per a, una oportunitat per mostrar que l'segueix viu i combatiu.És per això que des de les diverses, no van dubtar ni un moment a organitzar -com cada any-per portar tothom que ho desitgés fins a la manifestació de l'Onze de Setembre a. Sabien que laque tindrien distaria molt de la dels anys en què el Procés estava més candent, i no s'equivocaven: "Enguany laque la que vam tenir el 2022", assegura, un dels coordinadors de l'ANC ai al Bages-Moianès, tot afegint que "potser si deixéssim obertes les inscripcions s'hi afegiria algú més", perquè "el que hem detectat des de l'any passat és que la gent va molt".Això, continua, es deu a la "" de la gent: "Abans, anar a la manifestació de l'11-S era quelcom que la gent ni es plantejava; ara, l'assistència depèn molt de si els plans que ja tenien els ho permeten". I és precisament aquestageneralitzada que ha fet que per aquesta Diada, des de Manresa només surtin"quan en les bones èpoques n'havíem arribat a omplir", lamenta Puig, que també ressalta la "poca presència de" dintre dels inscrits.La disminució en la participació ha estat detectada en tots els municipis des d'on s'han organitzat autobusos, tret d'un:, que n'ha omplert un de sencer. "Vam començar agafant un bus de 56 places com el que vam tenir l'any passat i l'hem hagut de canviar a última hora per un de 60 perquè no hi cabia tothom", celebra, responsable de l'ANC en aquest poble bagenc. "Crec que les declaracions dede fa tres dies a Brussel·les han ajudat a mobilitzar més gent", diu.Des de la del 2010, queno s'ha perdut cap de les manifestacions emmarcades en la Diada. Fins i tot, assegura, "havia anat en alguna quan la independència no s'estilava tant". Seguint la tradició, doncs, enguany també hi serà: "Els que som deno fallem", somriu, mentre afegeix que "de nosaltres depèn tornar a engrescar la gent que s'ha". I per això "hi hem de ser; per fer-nos veure, per mostrar al món quei queres del que ha passat", sentencia.Convençut que més d'hora que tard "recuperarem l'esperit del 2017", Juanola anirà a la manifestació "amb il·lusió i optimisme"; dues emocions que M.V. (s'estima més no dir el seu nom) no troba per enlloc: "Si hi vaig serà peri no perquè estigui engrescada", confessa. "Esticperquè els polítics no hi ha manera que avancin; la gent, quan se'ns ho demana, hi som, i per això penso que cal anar-hi perquè no fer-ho, seria"."Cada dia que passa necessitem la independència amb més", dictamina Joan Aurich, de Manresa. En aquest sentit, i amb el benentès que "un dels únics camins que la societat tenim per fer-nos sentir és el de la mobilització, no el podem desaprofitar".Conscient que el que es viurà dissabte a Barcelona "com ho havia estat anteriorment", Aurich no s'arronsa: Lad'anar-hi passa per sobre de la il·lusió de ser-hi".En una línia semblant s'expressa la santfruitosenca, que explica aque si aquest any va a la manifestació és perquè l'ha convençut el seu marit: "Hi anem precisament perquè estem molti perquè volem fer-nos sentir. Si ja no ens mobilitzem ni en un dia tan assenyalat com aquest, ja podem plegar". Per a Salaet, la Diada d'enguany ha de ser sinònim "de".