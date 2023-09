La bagenca Cia Paranys actuarà diumenge a FiraTàrrega

De què tracta la comèdia La cançó de les mentides?

La santjoanencs companyia de teatre amateur, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris, actuarà aquest diumenge a la internacional, amb La cançó de les mentides.L'actuació va sorgit gràcies al fet d'haver estat el passat mes de maig el grup guanyador de la 34a edició del, organitzat pel BAT. Amb La cançó de les mentides, Cia Paranys va aconseguir un total de sis guardons, entre els quals el de millor obra i el del vot popular.La funció a Firatàrrega serà aquest diumenge a les 8 del vespre ali les entrades ja estan a la venda a firatarrega.koobin.cat La Júlia creu que té una vida monòtona i això la porta a inventar situacions i mentides que desesperen el seu marit... Uns lladres, un robatori, corredisses, entrebancs... faran que, entre veritats i mentides, se les hagi d'empescar totes per intentar salvar la nit de. Perquè, com diu la dita, és més boig aquell que no vol veure la realitat que no pas aquell que només juga amb la imaginació.