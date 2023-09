Adjudicada l'execució d'una xarxa de calor de biomassa per a diversos equipaments de Sant Fruitós

L'Ajuntament deha adjudicat l'execució de les obres per tal d'instal·lar una nova central i xarxa de calor, que treballarà amb(estella forestal) com a font d'energia, per a la generació de l'aigua calenta i la calefacció del, l'i el futur nou pavelló i gimnàs del centre.La central s'ubicarà en un nou edifici situat al lateral est del pavelló, a tocar on fins a l'any passat hi havia els barracons de l'escola. La central estarà composta per lade l'estella, per una banda, i un segon àmbit format per una passarel·la des d'on es gestionarà laL'any 2016 l'Ajuntament va iniciar una aposta clara per utilitzar energies renovables en les seves instal·lacions climàtiques amb laque precisament va ser al pavelló. En els següents anys es va continuar l'aposta amb nous projectes, primer a la, després ali finalment la que abasteix laAquesta nova instal·lació manté i reforça aquesta línia per dotar-se de solucions més sostenibles i que redueixin la dependència energètica. En aquest sentit, la biomassa, és unque és sostenible i respectuós amb el medi ambient, i que a la vegada ajuda a lai a laen els boscos. Econòmicament també suposarà un important, ja que els biocombustibles com l'estella forestal, són molt més econòmics que els fòssils. Es calcula que l'estalvi econòmic que suposarà permetrà reduir com a mínim a la meitat les factures de consum energètics actuals.Les obres s'han adjudicat per un import de 483.546 euros i disposen d'una subvenció delde la Diputació de Barcelona per un import de 488.378 euros que permetran cobrir el 100% del cost de la instal·lació i també part del cost de la direcció d'obra i la coordinació de seguretat.