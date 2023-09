Imagina't estrenarà temporada diumenge amb «En Joan sense por i la casa encantada»

La programació per a públic familiar d'torna aquest proper diumenge, 10 de setembre a les 6 de la tarda, a sala gran delamb l'espectacle musical En Joan sense por i la casa encantada, a càrrec de la companyiaSota la direcció de, el muntatge -una aventura musical terroríficament divertida- s'adreça a nens i nenes a partir de 5 anys. A En Joan sense por i la casa encantada, la família Martín està preocupada; el seu fill, en Joan, no sap què és la por. Per poder enfrontar-s'hi directament, la família contracta unaque els organitzarà un fantàstic cap de setmana en unaAcabarà, en Joan, coneixent la por? Fantasmes, monstres, malediccions... tot és a punt per poder gaudir d'unaa ritme de musical!Lesper veure el musical tenen un preu de 12 euros (10 euros amb carnet Imagina't) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet