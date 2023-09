Bages Turisme senyalitza la primera fase del Camí de la Sal, entre Cardona i els Manxons de Callús

ha finalitzat la senyalització de la primera fase del, un itinerari que uneix, passant per diferents punts d'interès històric, cultural, geològic i natural del. El tram que s'ha senyalitzat és el que va de Cardona fins als. Concretament, els treballs han consistit en la revisió i actualització de la senyalització existent seguint el model actual de la xarxa de la. També s'ha incorporat una placa que permet visualitzar l'itinerari sencer i s'han posat senyals als encreuaments indicant les ubicacions més pròximes. El contingut de tots els senyals ha estat revisat pels municipis per on passa el camí.El projecte ha estat finançat per, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Bages Turisme, que està liderat peli l', l'integren tots els municipis de la comarca i s'ocupa d'impulsar la destinació treballant conjuntament amb els els agents tant públics com privats. La previsió és que properament pugui fer-se la senyalització del segon tram del camí, entre Callús i elde Manresa, a través d'una subvenció executada per la pròpia Diputació.Les persones que vulguin fer aquest itinerari trobaran el fulletó explicatiu a l'apartat de fulleteria del web de Bages Turisme . A més, s'ha incorporat també alde Bages Turisme i un cop estigui completament senyalitzat es podrà trobar ela les principals oficines de turisme de la zona.El Camí de la Sal és unque ressegueix el traçat que feien elsdes del diapir salí de Cardona fins a Manresa. Recorre una distància de 40 quilòmetres i passa pels municipis de Cardona,, Callús,i Manresa. Es tracta d'un recorregut amb trams de bosc, camps, entorn rural i també de riu, d'un grani molt vinculat a la geologia del Geoparc de la Catalunya Central. Al llarg d'aquest primer tram del camí es poden visitar punts tan destacats com el castell i lade Cardona, el castell i elde Súria o les tines dels Manxons de Callús.La senyalització i promoció d'aquest itinerari, a més de tenir un interès per al públic final que visita la comarca, és també important per a lesi les agències a l'hora de poder generar producte turístic. El conseller comarcal de Turisme,, destaca el treball conjunt que s'ha fet entre tots els municipis per on passar el camí, amb l'objectiu de promocionar una ruta "històrica, molt arrelada al territori i amb un relat cultural molt potent", ha dit.