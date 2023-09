Remei Sánchez i Maria Eugènia Reyes exposen aquest setembre al Selves i Carner i al Casal de les Escodines

Descoberta (continuació) ja es pot visitar al centre cívic Selves i Carner

Pintando sueños, al Casal de les Escodines

Eli elacullen aquest mes de setembre dues noves exposicions que es podran visitar fins al 29 de setembre. Al Selves i Carner, la mostra Descoberta (continuació), de la pintora navarclina, i al Casal de les Escodines es podrà veure l'exposició Pintando Sueños, de la pintora d'origen colombià i resident a Manresa,Remei Sánchez Rubio (Navarcles, 1979) és una artista plàstica autodidacta. Durant la seva trajectòria ha participat en: a la Biblioteca Sant Valentí de Navarcles; en la mostra El Part és Art, organitzada per Migjorn al Centre Cultural El Casino; a l'Espai Annamasté; al bar Garbuig; a RituArt, i a diverses fires com Art Mercat de Navarcles i Calders Saludable.Formada com a arterapeuta gestalt a l'(Escola d'arteràpia del Mediterrani) de Barcelona, ha impartit tallers a Manresa i comarca per entitats com l'associació ARRI Espai per l'Ànima, Centre de Recursos TEA amb nens i nenes amb autisme, Nord de la Dona, SIAD, Fundació Althaia, Ateneu Popular de Sallent i Petit Palace de Navàs.És també creadora de projectes tant individuals com col·lectius d'artteràpia amb propostes com Un viatge de retorn al teu artista interior i EspiritualitArt, amb l'associaciói amb l'exposició final dels treballs al centre cívic Selves i Carner i al Casal de les Escodines de Manresa. És autora també del llibre Pinzellades que obren camins amb la col·laboració deLa mostra Descoberta (continuació) són creacions des de l'expressió espontània fetes principalment al darrer any. Són la continuació i ampliació de les obres que Remei Sánchez Rubio va exposar al seu poble,. Les obres exposades plasmen la cerca de neutralitat, centrament, bellesa i integració de diferents estats viscuts. Per la recerca de la neutralitat l'artista ha treballat a partir de colors oposats i buscant el color intermedi, el que equilibra. Per la recerca del centrament, l'autora ha creat mandales, dirigint la creació de l'exterior a l'interior.Les creacions de Descoberta (continuació) estan dutes a terme des d'una orientació, sense una idea preconcebuda ni esperar-ne cap resultat estètic, plàstic o de reconeixement. Cerquen l'autoconeixement, el què és verdader i connecta en el moment present per tal d'obrir el cor amb l'art, alliberar màscares, creences, estereotips i limitacions.La mostraal Centre Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16) de dilluns a divendres fins al 29 de setembre, de 9 a 14 h fins al 15 de setembre; i de 16 a 21 h a partir del 18 de setembre.L'artista María Eugenia Reyes Manchola és nascuda a(Colòmbia) l'any 1971 i actualment viu a. Quan tenia 20 anys un impacte de bala va lesionar la seva columna vertebral i va quedar. Sense tenir coneixements previs de pintura o dibuix va començar a fer esbossos amb la boca i va anar descobrint el seu talent i imaginació. Posteriorment, va estudiar pintura al(Colòmbia).Al 1994 és acceptada per la, amb seu principal a Suïssa i que compta amb més de set-cents artistes a setanta països del món. A través de l'Associació les obres dels artistes s'exposen a diferents països.Pintando sueños és una mostra de trenta-cinc obres de Maria Eugenia Reyes Manchola, totes. Les obres expressen energia ,color i amor a la vida, són de temàtica variada (paisatges, flors, animals, espirituals) i estan realitzades amb diferents tècniques (olis i acrílics).L'exposicióal Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50) de dilluns a divendres fins al 29 de setembre, de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i, a partir del 16 de setembre, també els dissabtes de 9 a 14 h.Les exposicions de laes promouen des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, tant al Centre Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16) com al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50). Les persones interessades a exposar les seves obres es poden dirigir als equipaments cívics o directament a la regidoria de Cultura (Passeig Pere III, 27-29).