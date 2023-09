La 52a Nit de l'Esportista premia el gimnasta Thierno Diallo com a millor esportista de Manresa

La 52aha guardonat aquest any el gimnasta artísticcom a millor esportista, juntament amb l'atleta, que ha guanyat el premi al millor esportista jove, i la també atleta, que ho ha fet en la categoria de millor esportista veterana. Durant la gala, que s'ha celebrat al teatre, s'han lliurat 22 guardons tant a esportistes a títol individual com a tècnics, equips, entitats i patrocinadors relacionats amb l'esport a Manresa.Thierno Boubacar Diallo, que aquest any ha guanyat la medalla de bronze en l'aparell de paral·leles al Campionat d'Europa de gimnàstica artística , ha agraït el premi al millor esportista ena través d'un vídeo, ja que el gimnasta no ha pogut assistir a la gala de lliurament de premis perquè es troba de competició. Per la seva banda, l'atleta Meritxell Soler Delgado ha rebut el segon premi com a millor esportista després de quedar dins de les 30 primeres posicions a la marató del Campionat del Món d'Atletisme celebrat a Budapest. El tercer premi ha estat per. La gimnasta del clubva rebre l'any passat el reconeixement com a millor esportista jove i, la progressió que ha fet en els darrers mesos, ha fet que aquest any hagi pujat al podi de la categoria absoluta.En la categoria de millor esportista jove, l'atleta de l'Avinent Manresa Jan Díaz Basullas ha estat premiat com el millor esportista jove (sub-21), un guardó que li ha arribat pocs mesos després d'haver aconseguit l'or en salt de llargada al Campionat de Catalunya . En la mateixa categoria, cal destacar el segon lloc de, medallista per equips al Campionat d'Europa i Mundial Júnior de natació artística. El tercer lloc ha estat ex aequo per a tres esportistes medallistes a nivell estatal i amb bons resultats internacionals:, en gimnàstica artística, i, en judo. Els dos gimnastes han aconseguit bones posicions al Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) i el judoka, al Campionat Europeu, a més a més, d'haver participat en el Campionat del Món de judo celebrat a Croàcia.En la categoria d'esportistes veterans, la plusmarquista de l'Montse Prat Grau s'ha emportat el màxim guardó. L'atleta es va proclamar l'any passat campiona d'Europa en salt de perxa en la categoria de 55 a 59 anys.Pel que fa als títols col·lectius, l'de gimnàstica artística femenina ha rebut el Premi Vicenç Comas al millor equip absolut i el, el Premi AE Salle, a la millor entitat esportiva.El periodistaha estat l'encarregat de conduir la gala d'aquesta nit al teatre Kursaal, mentre que el lliurament de premis que anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, del regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí Moll, del director del Consell Català de l'Esport, Aleix Villatoro, del diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, Xavier Amor Martín, i dels membres del jurat Albert Estiarte Duocastella, Antoni Massegú Calveras, Ander Miranbell Viñas, Gemma Vilaseca González, Imma Torrecillas Gómez i Francesc Dalmau Cabanes.La Nit de l'Esportista és un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Manresa amb el suport de tots els mitjans de comunicació local.