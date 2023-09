El Baxi Manresa recupera el contacte amb la seva afició

Si fos una pel·lícula, la crítica parlaria de preestrena. En tractar-se d'un partit de bàsquet, simplement se'n pot dir. Elrep aquest divendres el(20.30h. Esport3) en el duel que simbolitza el tret de sortida d'una nova temporada. De novetats, n'hi ha més aviat poques. Continuen nou actors i el director del darrer curs. A la pista, a l'espera de tancar el dotzè jugador, tan sols hi haurà dos debutants:. Tot i que un dels canvis més sonats el protagonitza un vell conegut.serà, trenta anys després, l'ajudant deEl tècnic del Baxi Manresa considera el partit com una oportunitat "per veure com estem davant un bon equip.". Serà una prova per veure si els bagencs estan treballant bé a manca de tres setmanes per començar la. Fins hora present, Martínez es mostra satisfet amb el treball del seu equip i valora la continuïtat que hi ha en la plantilla.Dels nouvinguts, el tècnic del club bagenc en diu que "són jugadors amb impacte. Estem contents amb ells. Semblen bons nanos i han encaixat bé dins el grup. Taylor és més un jugador anotador i director i Williams ho és de defensa, energia, rebot, tir... Són jugadors diferents". Martínez demanaperquè puguin aportar a l'equip, però "tampoc molt". Qui no formarà, és l'alemanyque ja ha deixat els entrenaments. En canvi, segueix dins la dinàmica del grup el pivot danèsUna incògnita és el paper reservat per. El finès té contracte amb el Baxi Manresa i arriba aquesta nit de dijous al Bages després d'haver jugat el Mundial. Tot i això, no jugarà contra el París Basketball ja que encara ha de passar la revisió mèdica. Valtonen és en aquests moments el tretzè jugador de l'equip. La idea de Martínez és "una plantilla de dotze més els joves" i fer eldins les possibilitats de l'entitat.Enguany se celebren lesdel Bàsquet Manresa a la màxima categoria. L'actual entrenador ho considera un motiu d'"orgull. Això t'ha de motivar. I aquesta motivació t'ha de conduir a estar a l'alçada de la història d'aquest club".