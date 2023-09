Tornen a entrar a robar i causar destrosses a la piscina de Castellbell i el Vilar

La piscina municipal deha tornat a ser assaltada aquest dijous de matinada per uns individus que hanper més valor de més de 5.000 euros als vestidors, la taquilla i el bar, entre altres llocs, i que haurienque era al recinte per a reparacions, segons els, tot i que encara no han rebut la denúncia de l'Ajuntament. Segons sembla, els assaltants haurien accedit al recinteper obrir els accessos.La piscina municipal de Castellbell i el Vilar ha patit diversosdurant aquest estiu, sempre amb un mateix estil i destí, entrar, causar destrosses i emportar-se algun element que troben durant l'assalt. Als Mossos d'Esquadra n'hi consten, però n'hi hauria algun més d'anterior. De fet, dimarts passat ja van causar danys en unes