Nou dotacions delstreballen en l'extinció d'unque s'ha declarat en el pati exterior d'una nau del, a, aquest dijous a 1/4 de 4 de la tarda. L'empresa afectada seria de transports i es troba a la part del darrere del, tot i que els Bombers encara no n'han confirmat la localització exacta.Les flames s'han iniciat en unsque hi havia a la part exterior del recinte de la nau, que ràpidament s'han fet altes i han provocat una important fumera. En el mateix pati hi haque els Bombers intenten protegir de les flames. La superfície afectada és d'uns 50 metres quadrats.