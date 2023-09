El Barça Atlètic és superior al Covisa Manresa i s'endú el 44è Trofeu Les Codines

han celebrat aquest dimecres el partit de la 44a edició delque s'han emportat els blaugranes per 4-7, en un partit que ha servit per presentar l'equip manresà ali en què han estat presents l'alcalde de la ciutat i el regidor d'Esports,, i l'entrenador del primer equip del FC Barcelona de fuitbol sala,El conjunt barcelonista ha demostrat la sevai amb més dies de treball que els manresans. Molta pressió a primera linia en els instants inicials de partit per part dels dos conjunts i dues ocasions visitants a l'inici ben interceptades per. Ha estrenat el marcador el sabadellencdesprés d'una passada d'al segon pal.Els blaugrana han donat la volta al partit, peròha empatat a dos gols en un llançament de doble penal. Un altre llançament sense tanca, en aquesta ocasió per part visitant, ha fet arribar al descans amb avantatge culé, 2-3.A la segona part, l'equip de plata s'ha destacat en el marcador amb tres gols, un d'ells amb superioritat numèrica després de l'expulsió de Lavado. Amb un parcial de 2 gols a 6 a manca de sis minuts per al final, el Covisa Manresa ha reaccionat amb un gol de, amb resposta poc després per part deque feia el setè visitant. S'ha maquillat el resultat amb un gol en propia porta deque ha deixat el marcador final en 4-7.