«El cuerpo en llamas» s'estrena divendres: Vols saber tots els llocs de Manresa on es va rodar?

Ràdios, premsa, televisió, revistes especialitzades... Gairebé tots els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'una de lesdels darrers temps: es tracta de, la sèrie protagonitzada pels catalansque s'inspira en l'anomenatque, tot i el ressò mediàtic que va tenir quan va ocórrer (el mes de maig del 2017), encara va esdevenir mésla tardor del 2021, coincidint amb l'emissió d'unespecial que l'hi va dedicar quatre episodis. Des d'aleshores,(la víctima), i(els assassins) van passar de ser persones anònimes a convertir-se en tema de conversa recurrent de moltes sobretaules.Era qüestió de temps, doncs, que algú decidís que aquellamb numeroses subtrames i matisos, havia de convertir-se, també, en una ficció. Produïda peri distribuïda per, la sèrie -que- va començar-se a rodar fa un any i mig. Entre les nombroses localitzacions que l'equip de producció va escollir, s'hi troba, una ciutat que en els últims anys s'ha convertit en un popularper a numeroses gravacions.En el cas de El cuerpo en llamas, la presència de la capital del Bages com a decorat ambiental no és gens menyspreable: l'equip de rodatge va desplaçar-s'hi eni va filmar escenes endiferents, tant interiors com exteriors, la majoria dels quals al bell mig de la ciutat.Tal com ja va informar en el seu moment, la primera gravació va tenir lloc el 28 d'octubre de l'any passat i els espais on van rodar van ser els carrers, eli el. Aquest últim emplaçament simulava la, i l'escena que s'hi va rodar va ser la de laa uns manters que Peral i López van protagonitzar l', i que va acabar amb unEn el cas del, es va dur a terme aquest mes dei va tenir eli el(al carrer Cardenal Lluch), i el Passeig com a indrets principals., responsable tècnic de la, confessa a NacióManresa que la gravació al Passeig va estar-se a punt d'aturar "perquèi era perillós". La ràpida actuació dels Bombers i cossos policials de la ciutat vaSota la direcció de(Bajo sospecha, Fariña, Intimidad) i(Concepción Arenal, la visitadora de cárceles; Frederica Montseny, la dona que parla), El cuerpo en llamas compta amb un elenc interpretatiu de primer ordre que, a banda de Corberó i Gutiérrez en els papers protagonistes, també incorpora(en el paper de Pedro Rodríguez) i. El guió ha anat a càrrec de, nominada alspel guió de la popular sèrie