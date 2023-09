Súria tornarà a pujar al turó de la Torre a hissar la Senyera per commemorar la Diada

tornarà a pujar ala hissar laper commemorar lael proper dilluns 11 de setembre. A les 8 del matí sortiran des de la plaça de Sant Joan els ciclistes i els corredors i una hora més tard ho faran els caminadors. A 2/4 de 10 del matí, ja al turó de la Torre s'hissarà la bandera, es farà lai es cantaràamb la col·laboració de cantaires suriencs de diferents entitats, que coincidirà amb un galeig a càrrec dels trabucaires del. També es farà un pilar humà i hi haurà balls de bastons i de cascavells. Se serviràper a tots els participants.A banda de l'acte institucional, i en el marc dels actes de la Diada,acollirà divendres a les 6 de la tarda la inauguració de l'El romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de Barcelona, amb guiatge per part del comissariat de l'exposició, delde la Diputació.El mateix divendres, ja a les 8 del vespre, Súria acollirà l'actuació de lad'Argentina en el marc de les. Súria participa de nou en aquest festival que té l'objectiu de fomentar la cohesió entre els pobles del món mitjançant la dansa, una de les expressions més representatives de la cultura popular.Aquest grup de l'oest d', de la zona de, és format per ballarins joves acompanyats de guitarres, percussió i violí. Mostra la riquesa i varietat de balls de la seva terra amb peces que van des dels cuyanos al vals, passant pel tango argentí. L'entrada és gratuïta i l'acte tindrà lloc a la