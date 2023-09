Manresa acollirà una trobada per a la pau amb comunitats de caràcter espiritual o social

El dimecres 13 de setembre tindrà lloc aunaque comptarà amb la presència de diversos grups i comunitats de caràcter espiritual o social. Hi participarà la comunitat budista de(amb seu a França), l'associació, l'associació sociocultural la, el, el moviment, eli la. La trobada, que es proposa aprofundir i treballar a partir d'experiències molt vivencials, constarà de dos actes, que seran d'entrada lliure i gratuïta.Per una part, lesproposaran un intercanvi d'experiències dels diferents convidats que tindrà lloc a l'Auditori de la Plana de l'Om. Es proposa indagar sobre quines han estat les experiències personals que han influït de manera més profunda i transformadora en cadascun dels participants i que els han portat a assumir la pau com a referent de les seves trajectòries vitals.L'acte començarà a les 6 de la tarda amb uns minuts de música en directe, seguits d'uns moments de silenci. Els participants seran(del Consell de Solidaritat de Manresa),(monja dominica del Convent de Santa Clara de Manresa),(president de la Comunitat Musulmana de Sant Joan de Vilatorrada),(jesuïta membre de la comunitat de la Cova de Sant Ignasi de Manresa) i un monjo de la comunitat budista de Plum Village. Moderarà l'acte, presidenta de l'associació sociocultural la Xarxa de Manresa.L'altre acte serà, unaa través d'un itinerari per indrets simbòlics i significatius de la ciutat que estan relacionats amb la pau. L'itinerari passarà per diferents punts on hi ha instal·lades plaques del(un itinerari per espais públics de la ciutat que volen ser símbols per estimular una convivència enriquidora i que ha estat elaborat amb la participació delde la ciutat). Es faran set breus parades en aquests punts significatius, on es farà un moment de silenci.