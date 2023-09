La Casa Flors Sirera acollirà la jornada «Distribució alimentària i accés a l'alimentació»

La sala d'actes de laacollirà el dijous 14 de setembre la jornada, un espai de debat que ajudarà a elaborar elde Manresa. Durant la jornada, que es durà a terme de 4 a 6 de la tarda, també es presentarà el funcionament d'un nou projecte de cooperativa dedicada al marcatge, envasat i distribució d'La jornada servirà per debatre temes relacionats amb els, la planificació de la, lai eli per donar a conèixer el funcionament d'un nou projecte que agrupad'ous ecològics de Catalunya Central i Girona. Es tracta d'unaque tindrà la seva base a, on es marcaran, envasaran i distribuiran els ous ecològics que produeixen granges petites del territori. La jornada està orientada a petits productors, persones interessades en el sector agrari i tècnics d'administracions públiques. Per assistir-hi, cal fer reserva prèvia La jornada Distribució alimentària i accés a l'alimentació és un espai promogut per l'amb la col·laboració de diferents actors del sistema alimentari i la cooperativacom equip tècnic.El, a través del projectede lade la Diputació de Barcelona, i com a membre del grup motor del pla d'acció, se suma a l'organització de la jornada, ja que un dels seus objectius és donar suport als productors agrícoles de la comarca i realitzar accions de promoció dels productes locals.L'objectiu del procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica de Manresa és transformar elper fer-lo més sa, just i sostenible i ajudar el sector primari a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels seus projectes de producció agropecuària. També vol fomentar la instal·lació de novesi altres projectes vinculats a l'agricultura i l'alimentació sostenibles i promocionar el consum de productes locals, justos i agroecològics.