Comencen els treballs per millorar l'àrea de gossos del carrer Joan Fuster

L'ha iniciat avui uns treballs per millorar l'del carrer Joan Fuster, un espai de 1.010 m2, a tocar amb la carretera del Pont de Vilomara.L'actuació consisteix en la instal·lació d'una nova tanca en la delimitació amb la, la millora del, la col·locació de nou(bancs, font i paperera) i la instal·lació de reg per aspersió per a laEl pressupost dels treballs és de 29.773 euros i té una durada aproximada de, durant les quals aquesta àrea destinada a l'i no serà possible el seu ús.