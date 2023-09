L'Ajuntament de Manresa inverteix 137.266 euros en millores a les escoles per al nou curs escolar

Més d'11.000 alumnes

Aquest dimecres, l'alcalde de, i el regidor d'Educació,, han fet una visita a l' Institut Escola Manresa , antiga Joviat, que s'ha estrenat com a centre públic, a l', al barri de la Balconada -un dels centres on s'hi han fet millores- i a laEn concret, durant aquest estiu, l'Ajuntament de Manresa ha invertit. A l'Escola Serra i Hunter s'han fet treballs de pintura i de condicionament del pati, unes actuacions que han servit per finalitzar la intervenció a tot l'edifici que es va iniciar l'estiu passat.També s'han fet obres a l'(pintura en espais interiors); a l'Escola La Font (sanejament i pintura de la façana exterior); a l'(nova zona d'ombratge al pati d'infantil, només pendent de la instal·lació del tendal); a l'(intervencions al pati i instal·lació de dues taules de tenis taula), a l'(tres taules de pícnic i millora de les mesures de seguretat) i a les llars d'infants municipalsi La Llum, on s'ha fet el condicionament tèrmic amb la instal·lació d'aires condicionats.A banda, també destaca l'obra que s'està fent a l'de condicionament de la teulada del gimnàs. El projecte ha estat realitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'obra està finançada pel Departament d'Educació.El curs a Manresa s'ha iniciat amb més d'11.000 alumnes. En concret, hi haurà 2.080 alumnes a, 4.999 ai 3.998 a. El nombre de grups es manté igual que el curs passat. Es tracta d'unes xifres provisionals, ja que el procés d'assignació de plaça per a l'alumnat que ha arribat a la ciutat durant l'estiu encara està obert.Pel que fa a les, la ciutat ofereix per aquest curs 2023-2024 un total de 629 places: 47 a Infantil 0, 224 a Infantil 1 i 358 a Infantil 2. D'aquestes, 280 són places municipals i la resta llars d'infants que depenen de la Generalitat de Catalunya. Cal recordar que per segon curs consecutiu, l'escolarització a I2 és gratuïta.A més a més, aquesta setmana s'ha obert un nou període de preinscripció per a les llars d'infants públiques per tal de cobrir les vacants que van quedar a la preinscripció del maig o també per poder quedar en llista d'espera.Pel que fa a l'i alde Manresa, el curs començarà el 12 de setembre. L'Escola d'Art iniciarà el curs amb les places cobertes dels cicles formatius de Grau Mitjà de Serigrafia Artística i Assistència al Producte Gràfic Imprès, i amb alguna vacant al cicle de Grau Superior d'Il·lustració, que manté oberta la inscripció. Destacar també els nous tallers monogràfics de Disseny Gràfic, Dibuix i color i Estampació i llibre d'artista, que s'afegeixen als tradicionals de Gravat, Serigrafia, Pintura i Ceràmica. Les inscripcions als tallers estan obertes.Al Conservatori Municipal de Música de Manresa el curs s'iniciarà amb una. Es manté l'oferta formativa i actualment encara estan obertes les preinscripcions per als ensenyaments d'