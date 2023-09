L'Ajuntament de Cardona organitza un concurs de fotografia de Festa Major, aquest any per Instagram

L'organitza, un any més, elde Festa Major . Enguany s'ha optat per fer-ho en format digital, a través d'. Es poden presentar fotografies captades en motiu de qualsevol dels actes de la Festa Major durant els dies 9, 10, 11 i 12 de setembre de 2023.Cada persona participant pot presentar fins a una través del seu compte personal, sempre siguin de la Festa Major de Cardona de l'any 2023, que s'identifiquin amb l'etiqueta #ConcursFotoFMC2023 i que el perfil de l'usuari sigui públic, obert. El primer guanyador rebrà unper gastar al comerç local i el segon i tercer guanyador rebran entrades gratuïtes per a l'durant la temporada 2023-2024.