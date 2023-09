El teatre Conservatori acollirà aquest diumenge una Gala Internacional de Màgia

Campionat d'Espanya de Màgia (CEM)

Eldeacollirà aquest diumenge, 10 de setembre a les 8 del vespre, unadins delque se celebrarà a la ciutat aquesta setmana, de divendres a diumenge, organitzat per l'associació(Grup d'Estudi i Nou Il·lusionisme) que impulsa des de fa més de 10 anys l'espectacle La nit dels genis i al qual es preveu la participació d'uns 150 mags.Aquest és l'únic espectacle obert al públic en general del certamen, que tindrà lloc al teatre Conservatori i a la; un Campionat en què, a part del concurs per categories, se celebraran tres gales internacionals (la d'obertura, la gala de màgia de prop i la gala d'escena internacional), a més dei unaamb les darreres novetats del mercat mundial de màgia.Lesper assistir a la Gala ja estan a la venda tenen un preu de 15 euros (12 euros majors de 65 anys, menors de 30 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet A la Gala Internacional hi prendran part els artistes(Rússia),(França),(Catalunya i Xina),(Catalunya),(Rússia) i(Corea del Sud). L'espectacle comptarà també amb(Argentina) com a presentador.Aquest serà el segon cop que Manresa acull el Campionat d'Espanya de Màgia (CEM); el primer va ser el juny del 2017. El Campionat Espanyol de Màgia se celebra cada 3 anys, just l'any anterior al(FISM Europe - FISM ECM) que el 2024 tindrà lloc a(Itàlia) i dos anys abans del(FISM WCM) que el 2025 es celebrarà a Torí, ambdós organitzats per la(FISM).El Campionat Espanyol de Màgia segueix les regles del concurs del FISM i en què el 100% del jurat estarà format per. L'aprovació per part del FISM com a concurs qualificat del FISM,que se celebrarà a Manresa.Elsdel Campionat Espanyol de Màgia tindran l'aval directe per participar en el Campionat Europeu de Màgia del 2024 a Sant Vicent (l'última edició d'aquest certamen es va celebrar a Manresa el 2021), pas previ per poder accedir al Campionat Mundial de Màgia del 2025 a Torí.El Campionat Espanyol de Màgia està obert a tots els mags espanyols i també als mags estrangers que ho desitgin, a través de totes les, sense restriccions.A banda del concurs, en què es donaran els Premis Nacional de Màgia per a les diferents categories, se celebraran també tres gales internacionals (la gala d'obertura, la gala de prop i la gala d'escena internacional). A més a més, s'instal·larà una fira màgica amb exposició i venda de les darreres novetats màgiques del mercat mundial i es celebraran conferències per als mags acreditats. Es preveu que unsparticiparan en el Campionat d'Espanya de Màgia d'aquest cap de setmana.