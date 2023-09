Comencen els treballs de neteja de la franja perimetral de les Brucardes de Sant Fruitós

Aquest dimarts han començat els treballs de desbroçament i neteja de la franja perimetral a la urbanització dedeLa franja perimetral es tracta de la delimitació d'una zona amb, de com a mínim 25 metres d'amplada, que en cas d'originar-se unpot permetre reduir la seva intensitat i facilitar les tasques als serveis d'extinció.Els treballs consisteixen principalment en l'i la reducció de la densitat de l'arbrat per d'aquesta manera millorar la seguretat de les persones, dels habitatges i infraestructures, i alhora peren cas de produir-se un incendi forestal.Les tasques van haver de posposar-se a l'inici de l'estiu a causa de la previsió d'activació deli no es van poder executar aquests treballs pel risc que comportava.