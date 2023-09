Manresa acollirà un congrés sobre els riscos i oportunitats dels videojocs en nens i joves amb autisme

Dos dies destinats a professionals i un per a famílies

Els dies 28, 29 i 30 de setembreacollirà el 1r. En aquesta primera edició, el Congrés estarà dedicat al(TEA) i elsL'esdeveniment, que s’emplaçarà al, seguirà dos eixos: La vida de les persones ambi la seva interacció a un mónper una banda, i per l’altra, els riscos i les oportunitats en l'ús dels videojocs.La voluntat de l’esdeveniment és aprofundir en els, però també en elsper a la inclusió i relació de les persones amb TEA.El congrés, que tindrà lloc, neix amb la clara vocació de ser un esdeveniment referent als camps on s’encreuen lai laEs tracta d’un acte ha estat impulsat peri l'i que compta amb la col·laboració de Fundació Orange, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Manresa, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Esport Talent Canarias, Fundació Ampans, UManresa-FUB i la Federació Catalana d'Autisme i el Col·legi de professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC).A cada edició s'abordaranque atreguin tant professionals (dels camps de la psicologia, l'educació, la salut i la tecnologia), així com les famílies i la població general.A l'edició d’enguany, el Congrés de Psicologia i Tecnologia Aplicada a la Salut estarà dedicat al Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i els videojocs. L’esdeveniment s’estructura en dues parts diferenciades. Els dos primers dies (28 i 29 de setembre) tindrà lloc el congrés, i el darrer dia (30 de setembre) s’organitzarà una, tant amb infants i joves amb TEA com neurotípics.En el congrés s'abordaran tant les problemàtiques i els riscos que es deriven de l'ús dels videojocs a la població diagnosticada dins del TEA i a les persones neurotípiques (NT), és a dir, no diagnosticades de TEA o altres trastorns del neurodesenvolupament. També es parlarà de lesque aporten els videojocs per a tots aquests col·lectius, fent especial èmfasi en lade les persones amb TEA en aquesta societat.Alguns dels continguts que es tractaran són, per exemple,als videojocs, factors de prevenció i diferentsper a l'addicció als videojocs. En el tercer dia també s’oferiràsobre el seu rol en l'ús dels videojocs o es parlarà de com els videojocs poden contribuir positivament i negativament en les relacions socials entre persones TEA i neurotípiques.