El Club Patí Manresa presentarà els seus equips diumenge durant el Trofeu Ramon Basiana

Ramon Basiana i Vers

Elpresentarà els seus dos equips sènior, femení i masculí, de, i les seves formacions base el proper diumenge 10 de setembre aldurant la celebració del segon. El trofeu començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb elmasculí i es completarà a partir de 2/4 de 9 del vespre amb elfemení. Entre els dos partits, a les 8, es farà la presentació de tots els equips de l'entitat per a la temporada 2023-24.Enguany, el Club Patí Manresa femení jugarà per primera vegada a la seva història a, convertint-se en l'equip del Bages, tant masculí com femení, en la categoria més alta. La passada temporada vacom a segona de Segona Catalana després de vèncer a la darrera jornada al Torrelles CP 4-0 al Pujolet Començarà la lliga el proper 23 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda, rebent a casa el, en lava néixer a Manresa l'any 1957 i va ser una persona molt destacada tant en l'àmbit de l'esport, especialment en l', com del. Als anys vuitanta va treballar activament en l'organització a Catalunya de diferents campionats del món ().Va ser nomenat director de la competició d'hoquei sobre patins dels. Durant divuit anys va ser president de lai principal impulsor del reconeixement provisional de Catalunya per part de lal'any 2004 (revocat l'any 2005 per pressions de l'estat espanyol).Va ser l'ideòleg dels(Jocs Mundials del Patinatge), que van veure la llum el 2017 a Nanjing, a la, i el 2019 es van celebrar a Barcelona. Sota la seva presidència la Federació Catalana de Patinatge va experimentar un gran creixement fins a assolir multitud de disciplines.La seva tasca al capdavant de la Federació Catalana de Patinatge ha estat reconeguda per institucions, entitats esportives i socials d’arreu del país, com elque va rebre l'any 2005.i des de llavors el Club Patí Manresa organitza el Trofeu per homenatjar la seva figura, en un acte que serveix per fer la presentació dels equips del club. El club ha convidat a la família Basiana, que hi serà present, així com diferents membres de la Federació Catalana de Patinatge i les principals autoritats de la ciutat, pendents per confirmar.