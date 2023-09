L'antiga escola Joviat de Manresa inicia el curs com a centre públic amb un miler d'alumnes

L'estalvi econòmic de les famílies

Un canvi "necessari"

ha iniciat aquest dimecres el curs escolar amb un nou, el primer al nucli històric de la ciutat i també el primerde la capital del Bages. Es tracta de l'-fundada el 1960-. Fins al curs passat era uni compta amb un miler d'alumnes entre infantil, primària i ESO. El centre s'anomenai està situat a la Muralla de Sant Francesc. El seu director,, ha explicat que comencen "amb molta il·lusió" i "amb aires renovats".i els pares veuen amb bons ulls el pas a públic: "Pensem que no hi haurà massa canvi i la part econòmica ens ajudarà", explica, mare de dos alumnes.Primer dia a l'Institut Escola Manresa que inicia una nova etapa com a centre públic. Com cada, els alumnes han arribat amb les motxilles carregades i abraçant-se als companys després de l'estiu. El centre tédes d'I3 fins a 4t d'ESO, amb tres línies per curs.Entre els pares que han acompanyat el seus fills hi havia, que té dos nens de 6 i 8 anys. "Van començar l'any passat i ara, amb el canvi, tenim moltes expectatives i crec que pot ser positiu per al col·legi", ha afirmat. L'any passat, la direcció ja va mantenir una reunió amb les famílies per explicar-los com es faria., una de les mares, ha destacat que "l'ha treballat molt per poder tenir monitors per als dinars i extraescolars, perquè abans això ho feia l'escola, i aquí si que hi ha hagut un canvi".El pas a centre públic no ha de suposar un canvi substancial perquè, excepte que les famílies ja no hauran de pagar la quota mensual d'uns 100 euros. Anna Bofill, mare de dos estudiants de 5è i 2n d'ESO, creu que "i la part econòmica hi ajudarà perquè amb els anys tot s'ha anat complicant". En el seu cas, admet que inicialment no li convencia la idea de no portar-los en una concertada, però, en veure que fins i tot el professorat era pràcticament el mateix -ha mantingut el 90% de la plantilla- van creure que no tenia massa sentit canviar-los. "Un cop ets a dins, pel temps que ja els queda i també perquè estem a la vora de l'escola, hi ha més coses a favor que inconvenients", remarca.El mes de novembre passat es va anunciar que l'escola Joviat passaria a formar part de la xarxa pública el curs 2023-2024 i s'ha convertit en la primera. L'escola Joviat va demanar a la Generalitat fer el canvi a finals del 2020 per "garantir la sostenibilitat del projecte". Per al director del centre, Antoni Massegú, "si Educació, després d'un temps mirant els números d'alumnes i el context de la ciutat, s'ha decidit a fer el pas és perquè efectivament hi havia aquesta necessitat". Elpassarà a tenir la seva primera escola pública i el primer institut escola de la capital del Bages. Massegú també fa una valoració molt positiva de la contractació del personal que necessitaven: "Les substitucions i nomenaments ens han arribat bé i ara només ens queden uns serrells". En total, hi ha unaEl canvi de titularitat del centre no ha afectat els estudis deni els de, que segueixen sent privats i vinculats a la Fundació Joviat.