Xavier Antich serà a l'assemblea anual de socis d'Òmnium Bages-Moianès, aquest divendres

Renovació de junta

El president d', tancarà aquest divendres l'assemblea anual ordinària d'exposant el paper de l'entitat en el moment que viu el país. Durant l'assemblea es portarà a terme lai s'explicarà als socis les activitats realitzades durant l'any 2022 i el pla de treball per al 2023.L'assemblea començarà a les 7 de la tarda en segona convocatòria. El tancament de l'acte també comptarà amb la intervenció de, membre de la junta directivaLa directora escènica i dramaturgaencapçala la candidatura per a la renovació de la junta d'Òmnium Bages-Moianès. La candidatura presentada renovarà també la vicepresidència, la tresoreria i cinc vocalies.Un cop tancat el termini per presentar candidatures a les eleccions parcials de la junta territorial d'Òmnium Bages-Moianès, que tindran lloc a l'assemblea, la junta directiva d'Òmnium Bages-Moianès ha informat que s'ha rebut una única candidatura, correcta en forma i fons i dins el termini establert, formada per les persones següents: presidència: Sílvia Sanfeliu i Morros, vicepresidència:, tresoreria:, vocalia 2:, vocalia 4:, vocalia 6:, vocalia 8:, i vocalia 10:. La candidatura es podrà votar abans de començar l'assemblea, a partir de 2/4 de 7, i fins al punt 3 de l'ordre del dia, en què es presenta la llista.