L'acusat de matar l'exdona a Manresa s'havia enfadat perquè havia iniciat una relació, segons els testimonis

L'acusat d'fins a matar-la estavaperquè ella haviaamb un altre home. Així ho han assegurat elsque han declarat durant la segona jornada del judici, que se celebra amb jurat popular a l'. Entre ells, l', que ha explicat que l'home li havia enviat undient que aquell seria "un bon dia". Després, l'home va, però elsho van poder evitar. Durant la jornada també ha declarat el, que és qui se la va trobar morta. "Em va sorprendre laamb el paper de film", ha explicat.Segona jornada del judici contra l' acusat de matar la seva exparella a Manresa, l'abril del 2021 . Aquest dimarts han declarat els pares de la víctima, que han assegurat queen la relació de la seva filla amb l'acusat fins que ell va dir que es volia separar. Després, van saber que tenia una. El dia abans dels fets, l'acusat va enviar un missatge al pare de la víctima dient que, que sentia haver trencat la relació i que s'adonava queDurant el seu relat, els pares han assegurat que la: "Portava 17 anys amb nosaltres i era com un fill". La part més dura de la seva declaració ha estat quan han relatat com es van trobar la seva filla el dia dels fets. Tots dos van ser els primers enal pis on residia amb les seves dues filles. Segons han explicat, la dona estava totalment embolicada amb paper de film, lligada a la cadira i havia caigut a terra.Durant la jornada a l'Audiència de Barcelona, també han declarat els pares de l'acusat, que han explicat que el seu fill estava, i que feia dies que no dormia bé. Tots dos li havien aconsellat, però ell no hi havia accedit.Segons han relatat, el matí dels fets l'acusat es va llevar a les 5 del matí i. Poques hores més tard, els va enviar un missatge dient quei que ho sentia per tot. "Ens va estranyar perquè ell és una persona molt reservada i no ens havia dit mai allò", ha explicat el pare. Quan ells el van trucar, van veure que, van aconseguir geolocalitzar el seu telèfon i els serveis mèdics hi van poder arribar a temps i evitar el suïcidi.Durant el judici, també hi ha intervingut l'home. Segons ha dit, el cap de setmana anterior als fets, tots dos, juntament amb les filles, van fer unaa les mines de sal de Cardona. Allà va ser on la nova parella de la mare. "Ella després em va dir que a l'acusat no li havia sentat bé que jo hagués conegut les nenes", ha relatat l'home.La versió concorda amb la de l'exparella de l'acusat, qui ha explicat que des que la víctima havia iniciat una relació "estava molt enfadat i neguitós". La dona ha explicat que va intentar, sense èxit, fer-li entendre quesi havien decidit que cadascú fes la seva vida. De fet, l'acusat va ser qui en un primer terme va acabar amb la relació de parella quan va conèixer aquesta dona. "Ara ell estava enfadat i", ha afegit.Un dels mossos que ha declarat ha explicat què es va trobar alquan se'l va sorprendre en el seu intent de suïcidi. En total van trobar tres cartes, una serra de 40 centímetres, un ganivet de 30 centímetres, unes esposes i la. Els Mossos van trobar un rotlle de paper film transparent, però no el van recollir com a prova perquè no els va aixecar cap sorpresa. Més tard ho relacionarien amb el crim de la dona en el pis de Manresa.