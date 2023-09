Súria recorda la desaparició dels germans Dolors i Isidre amb la projecció del documental «Els Òrrit»

Súria va recordar els germans, desapareguts l'any 1988, amb la projecció del documental Els Òrrit sobre el drama humà, les vivències de la família i les investigacions relacionades amb aquest cas,. L'acte es va fer el passat dissabte 2 de setembre a lesamb la presència de prop d'una cinquantena de persones.El documental Els Òrrit, dirigit per, va ser estrenat en la darrera edició del prestigiós festival, que va tenir lloc el passat mes de maig. La seva projecció a Súria s'ha produït pocs dies abans del 35è aniversari de la desaparició dels dos germans, el 5 de setembre de 1988 a l'L'acte va aplegar diferents membres de la, que van expressar la seva determinació a seguir lluitant per l'. Segons, la difusió del documental pot contribuir a avançar en la recerca dels dos germans, que en el moment de la desaparició tenien. Maria Carme Òrrit també va agrair el suport de Súria davant del drama humà de la família.L'organització de l'acte va anar a càrrec de l'Ajuntament de Súria, amb la col·laboració de l'(Afades) i la productora del documental,Entre les persones assistents es trobava l'alcalde, la regidora d'Educació, Drets Socials i Solidaritat,, i la regidora de Via Publica, Seguretat Ciutadana i Sanitat, El setembre de 2021, un acte celebrat al davant de la Casa de la Vila va recordar els germans Dolors i Isidre Òrrit , amb la participació de familiars, membres de la Corporació Municipal i altres persones de la vila.