Les inscripcions als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística seran del 12 al 15 de setembre

Les inscripcions per als cursos generals del(CPNL) seran els dies 12, 13, 14 i 15 de setembre de 2023. Les sol·licituds es podran fer presencialment, al, a(Passeig Pere III, 68, entresol), o bé en línia, mitjançant la plataforma d'inscripció als cursos de català , des del dimarts 12, a les 9 h, fins al divendres 15, a les 20 h. La matrícula s'estructura en dos torns: preferent, els dies 12 i 13 de setembre (per a antics alumnes inscrits a un curs del CPNL durant els darrers 12 mesos) i general, els dies 14 i 15 de setembre (per a tothom).Des de l'1 de setembre, les persones que no hagin fet un curs al CPNL durant els darrers 12 mesos o que no disposin d'un certificat de coneixements de català hauran deper poder determinar quin curs és el més idoni per a elles. Es pot sol·licitar telemàticament a la plataforma d'inscripcions o presencialment als centres de normalització lingüística.En aquesta inscripció, corresponent al primer trimestre del curs 2023-24, el CPNL ofereix, en modalitats, de tots els nivells: des de l'inicial fins al superior. En el cas del C2 hi haurà oferta tant en format de durada anual com semestral. Les persones interessades poden consultar el cercador web per trobar informació detallada sobre els cursos i els horaris.Els cursos de català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la. Els certificats de nivell que expedeix el CPNL teneni es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).