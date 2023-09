L'Ajuntament de Manresa posa en marxa diverses actuacions de millora a la xarxa de camins rurals

L'ha engegat avui diverses actuacions per millorar trams de la xarxa dede Manresa. L'actuació arrencarà al camí del Plantat (1.065 m2) i continuarà al camí del Raval de Solell (125 m2), al camí de la Fàbrica Blanca (132 m2) i al camí de la Font del Caló (530 m2).Els treballs tenen l'objectiu dei lesactual dels camins, derivades sobretot de l'acció de l'aigua de pluja i de les deficiències del drenatge que provoquen l'aparició constant de sots al ferm i xaragalls.Les actuacions consisteixen en la nova execució de paviment amb. En els casos en què cal mantenir la rasant actual del paviment -camí de la Fàbrica Blanca i camí de la Font del Caló- es preveu l'i la formació de caixa. En els altres casos -camí del Plantat i camí del Raval del Solell- s'estendrà el nou paviment sobre l'existent.Durant els treballs del camí del Plantat, aquesti es podrà utilitzar un camí alternatiu pel costat delA més a més d', l'Ajuntament preveu també dur a terme tres actuacions puntuals a la xarxa de camins: Al camí del Xerraire es construirà un petit tram de mur de pedra seca per estabilitzar un talús; al camí Sud del Poal es preveu la col·locació d'un conjunt de pilones tauló per senyalitzar un important desnivell; i es netejarà un dels ponts sobre l'eix transversal del camí de Rajadell.Aquestes actuacions formen part del Pla de Millora de l'Espai Urbà 2022 i tenen un pressupost de 133.022 euros.