El Temes del Pou farà una taula rodona especial sobre els 400 números de la revista manresana

La revista manresanarepassarà els seus 400 números aquest dimecres en una taula rodona especial, dins del cicle, a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino, amb un diàleg entre el geògrafi l'exregidor i activista socialsobre els canvis viscuts per la ciutat, els encerts i desencerts, i els reptes i expectatives de futur.L'acte serà conduït pel periodista, cap de Redacció de la revista El Pou de la gallina, que publica el número 400, en què aporta deu reflexions sobre els canvis que la ciutat ha viscut des de 1987 en diversos àmbits, i que la publicació ha mirat de reflectir a les seves pàgines en aquests més de 36 anys.Els, alguns dels quals seran també presents en l'acte, són Xavier Domènech (política), Xavier Rubio (demografia), Sílvia Gratacòs (economia), Ignasi Perramon (urbanisme), Josep Ramon Mora (societat), Josefina Recasens (ensenyament), Joan Morros (associacionisme cultural), Lluís Guerrero (sanitat), Eudald Tomasa (turisme) i Josep Camprubí (llengua). D'altra banda, la persona entrevistada a fons en aquesta ocasió és M. Teresa Vilajeliu Roig, exregidora i activista social.Quan l'any 1987 la revista es vaja ho va fer amb la voluntat de ser un mitjà d'informació i opinió. Un espai de debat que afavorís la reflexió local amb noves idees i també amb un punt d'humor. Al cap de 400 números podem parlar d'un renovat miracle ignasià: El Pou de la gallina ha sortit puntualment cada mes i, tot i que no sempre hem aconseguit encertar-la –les idees costen, l'humor és fràgil– la voluntat hi ha estat de manera innegable. I Manresa ha anat fent el seu curs fins al punt que, mirant aquell 1987, bé podem dir que la ciutat no és la mateixa.