El Govern destinarà 357.000 euros a la redacció del projecte del nou Arxiu Comarcal del Bages

El Govern ha donat un impuls al nou, un equipament que integrarà el que hi ha actualment amb aquest nom amb l'en un mateix edifici, en un solar a l'esquena de l'Ajuntament . Es tracta d'una "ambiciosa reforma urbanística" al centre de la ciutat. Aquest dimarts l'executiu ha aprovat la despesa plurianual per a laper a la construcció amb un import de 357.000 euros. La licitació es farà a la tardor d'aquest any per tal de redactar el projecte el 2024 i començar les obres el 2025. El nou edifici permetrà ingressar fons, públics i privats, per garantir la seva conservació, el tractament i l'accés. Es farà en un espai d'uns 3.000 m2 a la part posterior de l'Ajuntament de Manresa.El futur arxiu preveu arribar alsi la construcció de dos dipòsits deper garantir la conservació de les més de 850.000 fotografies. Els dipòsits, de gran format, disposaran de planeres on instal·lar els més de 10.000 plànols, cartells i pergamins de l'arxiu. La tardor passada es va presentar l'espai on s'ha d'ubicar la nova seu de l'Arxiu Comarcal del Bages, que també integrarà l'Arxiu Municipal de Manresa. Un espai d'uns 3.000 m2 a la part posterior de l'Ajuntament de Manresa, entre els. Els terrenys han estat cedits per l'Ajuntament i seran la peça clau d'una ambiciosa reforma urbanística.Elpreveu aquesta zona com un espai compartit entre el conjunt d'administracions implicades. Aquesta actuació permetrà rehabilitar un espai de la localitat i alhora "posar-lo a disposició de la ciutadania com espai de conservació del patrimoni documental, però també com un referent d'accés i gaudi de la cultura". Serà un espai al centre de la ciutat que està prop de lade Manresa i del també futur emplaçament de la Delegació dela la Catalunya Central. Segons el Govern, la unió dels dos arxius en un mateix immoble "millorarà la gestió integral de la documentació municipal i comarcal, tant de caràcter administratiu com patrimonial, sigui pública o privada". Així mateix, una sala de l'arxiu comarcal se cedirà alseguint la línia de col·laboració establerta entre els arxius comarcals i els centres d'estudis.