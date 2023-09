Laia Font, segona en salt al Rom Gym Trophy de Bucarest

La gimnasta de l'Egibaha finalitzat elde Bucarest amb una plata a la final dei la quarta posició a la de. Font, que va competir en els quatre aparells, va finalitzat setena en la classificació, d'aquesta competició que els gimnastes afronten com a un dels testos per definir l'equip final a un més del. A nivell d'equips, la selecció espanyola femenina va finalitzar segona.A la competició també hi va prendre part, tot i que no va completar unes excel·lents actuacions. El gimnasta de l'va entrar a la final de terra, on va finalitzar setè. La selecció espanyola masculina, en canvi, va guanyar la competició., per la seva part, no va participar en la competició després de la seva recent participació a la Universiada de Txengdu , on va finalitzar amb molèsties el peu.