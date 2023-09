La Festa Major de Cardona tornarà a comptar amb espais accessibles per a persones amb mobilitat reduïda

Un any més, la Festa Major de Cardona serà una festa accessible, amb una visió integradora que estarà present a tots els actes programats. Als actes de, oficis solemnes, ball de gegants, ball de bastons, ball de l'Àliga o al concert de la Banda de Música de Cardona, hi haurà espais reservats per a persones ambper tal que puguin gaudir de la festa.Les persones amb mobilitat reduïda que vulguin acollir-se a aquesta opció, hauran de fer una reserva enviant un comunicacio@cardona.cat fins a divendres, especificant l'acte o actes que volen assistir, nom i cognoms, i un telèfon de contacte. També ho poden fer presencialment a l'Ajuntament de Cardona (de 9h a 14 h) o al telèfon 93 869 10 00 al llarg d'aquesta setmana.