Sant Vicenç de Castellet commemorarà el centenari de l'històric pont d'accés al municipi

Dissabte 9 de setembre comença el centenari

Més activitats que mai a l'Aplec de Castellet

Sant Vicenç de Castellet se suma a la Diada Nacional de Catalunya

L'ha presentat aquest dilluns el programa d'actes de commemoració del, construït l'any 1923 i convertit en la primera gran obra impulsada per la. L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet,, la regidora de Cultura,, i el regidor d'Actes i Festes,, han estat els encarregats d'explicar els detalls de les activitats previstes.Els actes de commemoració del centenari s'estendran al llarg dels pròxims mesos amb diferents propostes com ara la, i culminarà amb la presentació d'unsobre el pont de Sant Vicenç de Castellet coincidint amb la celebració de la2024. Amb tot, aquest mes de setembre el municipi ja donarà el tret de sortida a la celebració d'aquesta important efemèride amb un cap de setmana lúdic i festiu farcit de propostes per a tots els públics.Dani Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet, ha fet una crida a la participació i destaca que "el pont és una obra i un element històric no només del nostre municipi, sinó del nostre país. La gran, una de les principals vies que connecta les dues ribes deli un sinònim de modernitat. Un espai ple d'història, víctima de la, però que va aconseguir renéixer de les seves cendres. Un element que mereix ser dignificat".Per tot plegat, per als dies 9, 10 i 11 de setembre, l'Ajuntament -de la mà del teixit associatiu local- ha impulsat un ampliobert a tota la població que permetrà recuperar, donar a conèixer i preservar la història i la importància del pont des de la seva inauguració un 8 de setembre de 1923 fins a dia d'avui.Carme Jiménez, regidora de Cultura, ha explicat que "conscients de la transcendència d'aquest centenari, apostem per sumar-hi a la seva festa la celebració de l'i els actes de commemoració de la. Sant Vicenç de Castellet podrà gaudir, doncs, de tres dies, tot un cap de setmana, ple d'història, cultura, festa i germanor amb propostes que podran gaudir des del més menuts fins als més grans. Aquests actes de commemoració s'allargaran fins la Festa Major d'Hivern del municipi".Pau Polo, regidor d'Actes i Festes, ha posat èmfasi en el fet que "el programa és una, però portat a l'actualitat, on s'entrellaça el passat i el present. Amb aquest programa commemoratiu volem obrir a tots els veïns i veïnes la celebració d'aquesta efemèride tan important per a Sant Vicenç de Castellet i els animem a participar en tots els actes: institucionals al matí, esportius a la tarda i musicals al vespre".El tret de sortida oficial als actes commemoratius del centenari del pont de Sant Vicenç de Castellet serà el dissabte 9 de setembre al matí, a partir de les 10, amb elpels carrers del municipi que aniran acompanyats per. A continuació, a la plaça de l'Ajuntament, s'inaugurarà una exposició de. Posteriorment, la comitiva oficial i històrica iniciarà un recorregut des de l'Ajuntament fins al pont, on a les 12 del migdia tindrà lloc l'acte commemoratiu i un dels moments més esperats: la100 anys del pont de Sant Vicenç de Castellet.En aquest sentit, el consistori fa una crida a tota la població a participar en unaque vol recrear la imatge històrica del pont, protagonista de la portada del programa d'activitats, per a evidenciar-ne la seva modernització.Ja a la tarda, a partir de les 5, l'activitat continuarà amb un altre dels grans atractius de la jornada: el gran partit de futbol entre eli elal Camp de Futbol Municipal Les Roques. I, encara en clau esportiva, a les 6 de la tarda començarà laamb sortida des de la plaça de l'Ajuntament.A la nit espera, a partir de les 8, una serenata amb gran concert de cobla, amb l'actuació d'; i a les 10, concert de versions amb la bandai un espai de food trucks al parc de les Escoles Velles.Mentrestant, l'Ajuntament ha preparat unper a acompanyar l'inici dels actes de commemoració del centenari del pont de Sant Vicenç de Castellet. Així, l'endemà de la celebració dels 100 anys d'aquest espai patrimonial, tindrà lloc una edició molt especial de l'Aplec de Castellet.Una cita de referència que enguany arriba amb més activitats que mai sota el braç des de primera hora del matí i fins ben entrada la tarda. Tot plegat, amb la participació de lade Sant Vicenç de Castellet i l'. L'aplec areencarà a les 10 amb unades de l'església, i continuarà amb un esmorzar amb coca al Pla de les Vives.A les 12 del migdia tindrà lloc la solemne missa, el repartiment de ramets, l'ofrena floral i la cantada del. I abans de dinar gaudirem de l'actuació de l'Esbart Dansaire Santvicentí i eldes del Pla de Castellet.El programa clourà a la tarda, a les 4, amb una audició de sardanes a càrrec de laL'activitat festiva a Sant Vicenç de Castellet no acabarà aquí. Els dies 10 i 11 de setembre el municipi se sumarà, com ja és tradició, als actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.Enguany, com en el cas de l'Aplec de Castellet, amb més propostes que mai i amb grans novetats com la recuperació de lala vigília de la diada, i amb propostes molt atractives com elo el concert d'al Pla de Castellet.Els actes de la Diada Nacional de Catalunya començaran el 10 de setembre a la nit, a partir de les 8, amb la Marxa de Torxes des de la plaça de l'Ajuntament dins al Castellet. Un cop allà, al Pla del Castellet, a les 9 se celebrarà un sopar popular, eli la. Per acabar la nit, a 2/4 d'11 gaudirem del concert d'e-Strings by Gio, amb una fusió de gèneres musicals que van des de la música clàssica, al pop, rock, dance i ritmes llatins.L'endemà, 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya se celebrarà a Sant Vicenç de Castellet amb uni l'entrega de premis del 12è(a 2/4 d'11 a la plaça de l'Ajuntament). A 3/4 de 12 es donarà el tret de sortida a la cercavila de gegants i grallers des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça Onze de Setembre. Un cop allà, ja al migdia, serà el torn per a l'acte institucional i cultural de la diada i l'ofrena floral.El matí es complementarà a la plaça Onze de Setembre amb el XXXIVorganitzat pel